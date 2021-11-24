Укротители итальянцев: "Спартак" благодаря дублю Соболева переиграл "Наполи" в Лиге Европы
Благодаря этому результату красно-белые взлетели с последнего на первое место в своей группе.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Московский "Спартак" на домашнем поле обыграл итальянский клуб "Наполи" со счётом 2:1 в матче пятого тура Лиги Европы.
Главным героем игры стал нападающий Александр Соболев, который оформил дубль ещё до перерыва. Что интересно, в ворота неаполитанцев назначили пенальти уже на первой минуте. Во второй половине матча инициативой завладели гости, которые сумели отыграть один мяч. Отличился Элмас.
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Благодаря этому результату "Спартак" взлетел с последнего на первое место в своей группе. В последнем туре команда сыграет на выезде с "Легией".
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