Главным героем игры стал нападающий Александр Соболев, который оформил дубль ещё до перерыва. Что интересно, в ворота неаполитанцев назначили пенальти уже на первой минуте. Во второй половине матча инициативой завладели гости, которые сумели отыграть один мяч. Отличился Элмас.