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"Должны думать позитивно": Футболист "Спартака" Умяров собирается в матче с "Наполи" прервать серию без побед

Встреча состоится в среду, 24 ноября. Начало игры на "Открытие банк арене" — в 18:30 по московскому времени.

23 ноября, 14:01
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров заявил, что футболисты команды настроены на победу в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Наполи". Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.

Игра пройдёт в среду, 24 ноября, на "Открытие банк арене". Начало встречи — в 18:30 по московскому времени. В выездном матче с "Наполи" спартаковцы в конце сентября победили со счётом 3:2.

"Мы все профессионалы, должны готовиться от игры к игре. Должны думать позитивно. Настраиваемся и хотим победить", — заявил Умяров.

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Безвыигрышная серия "Спартака" во всех турнирах достигла семи матчей. В последний раз красно-белые побеждали в начале октября, во встрече десятого тура чемпионата России на выезде победив грозненский "Ахмат" (1:0).

"Мы не выигрывали полтора месяца, и все хотим победить. Результат первой игры, конечно, внушает надежду, и хорошо, что удалось его добиться там. Мы постараемся добиться здесь результата", добавил Умяров.

"Наполи" возглавляет группу С в Лиге Европы, после четырёх туров набрав семь очков. Польская "Легия" имеет на своём счету шесть баллов, английский "Лестер" — пять, "Спартак" — четыре.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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