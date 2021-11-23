Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров заявил, что футболисты команды настроены на победу в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Наполи". Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.

Игра пройдёт в среду, 24 ноября, на "Открытие банк арене". Начало встречи — в 18:30 по московскому времени. В выездном матче с "Наполи" спартаковцы в конце сентября победили со счётом 3:2.

"Мы все профессионалы, должны готовиться от игры к игре. Должны думать позитивно. Настраиваемся и хотим победить", — заявил Умяров.

Безвыигрышная серия "Спартака" во всех турнирах достигла семи матчей. В последний раз красно-белые побеждали в начале октября, во встрече десятого тура чемпионата России на выезде победив грозненский "Ахмат" (1:0).

"Мы не выигрывали полтора месяца, и все хотим победить. Результат первой игры, конечно, внушает надежду, и хорошо, что удалось его добиться там. Мы постараемся добиться здесь результата", — добавил Умяров.