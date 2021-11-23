"Должны думать позитивно": Футболист "Спартака" Умяров собирается в матче с "Наполи" прервать серию без побед
Встреча состоится в среду, 24 ноября. Начало игры на "Открытие банк арене" — в 18:30 по московскому времени.
Фото © ФК "Спартак"
Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров заявил, что футболисты команды настроены на победу в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Наполи". Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.
Игра пройдёт в среду, 24 ноября, на "Открытие банк арене". Начало встречи — в 18:30 по московскому времени. В выездном матче с "Наполи" спартаковцы в конце сентября победили со счётом 3:2.
"Мы все профессионалы, должны готовиться от игры к игре. Должны думать позитивно. Настраиваемся и хотим победить", — заявил Умяров.
Безвыигрышная серия "Спартака" во всех турнирах достигла семи матчей. В последний раз красно-белые побеждали в начале октября, во встрече десятого тура чемпионата России на выезде победив грозненский "Ахмат" (1:0).
"Мы не выигрывали полтора месяца, и все хотим победить. Результат первой игры, конечно, внушает надежду, и хорошо, что удалось его добиться там. Мы постараемся добиться здесь результата", — добавил Умяров.
"Наполи" возглавляет группу С в Лиге Европы, после четырёх туров набрав семь очков. Польская "Легия" имеет на своём счету шесть баллов, английский "Лестер" — пять, "Спартак" — четыре.
Футбол. Интересное по теме
СМИ: "Пари Сен-Жермен" рассчитывает назначить главным тренером Зидана в случае ухода Почеттино
сегодня в 13:34
Месси назвал главных фаворитов Лиги чемпионов, но не сказал про "Барселону"
сегодня в 12:46
"Есть к чему стремиться": Тренер "Наполи" Спаллетти оценил уровень российского футбола
сегодня в 12:21
Комментариев: 0