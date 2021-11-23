"Есть к чему стремиться": Тренер "Наполи" Спаллетти оценил уровень российского футбола
С 2009 по 2014 год он возглавлял петербургский "Зенит", выиграв с ним два чемпионата России.
Фото © Instagram / lucianospalletti
Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти заявил, что российскому футболу в сравнении с европейским есть куда стремиться. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.
В среду, 24 ноября, "Наполи" проведёт матч группового этапа Лиги Европы против столичного "Спартака". Начало встречи на "Открытие банк арене" — в 18:30 по московскому времени.
"Что касается уровня российского футбола, если мы сравниваем с европейским, то всегда есть к чему стремиться, как и итальянскому. Здесь у нас много схожего. В России есть очень сильные команды, но в целом, если мы говорим об общем уровне, есть куда стремиться", — сказал Спаллетти.
С 2009 по 2014 год итальянский специалист возглавлял петербургский "Зенит". С клубом он выиграл два чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны.
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