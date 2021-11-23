Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти заявил, что российскому футболу в сравнении с европейским есть куда стремиться. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.

"Что касается уровня российского футбола, если мы сравниваем с европейским, то всегда есть к чему стремиться, как и итальянскому. Здесь у нас много схожего. В России есть очень сильные команды, но в целом, если мы говорим об общем уровне, есть куда стремиться", — сказал Спаллетти.