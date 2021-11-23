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"Есть к чему стремиться": Тренер "Наполи" Спаллетти оценил уровень российского футбола

С 2009 по 2014 год он возглавлял петербургский "Зенит", выиграв с ним два чемпионата России.

23 ноября, 12:21
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSwI-9QMGgh/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lucianospalletti</a></p>

Фото © Instagram / lucianospalletti

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти заявил, что российскому футболу в сравнении с европейским есть куда стремиться. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.

В среду, 24 ноября, "Наполи" проведёт матч группового этапа Лиги Европы против столичного "Спартака". Начало встречи на "Открытие банк арене" — в 18:30 по московскому времени.

"Что касается уровня российского футбола, если мы сравниваем с европейским, то всегда есть к чему стремиться, как и итальянскому. Здесь у нас много схожего. В России есть очень сильные команды, но в целом, если мы говорим об общем уровне, есть куда стремиться", — сказал Спаллетти.

Бывший тренер "Спартака" Тедеско приедет в Москву на матч команды в Лиге Европы

Бывший тренер "Спартака" Тедеско приедет в Москву на матч команды в Лиге Европы

С 2009 по 2014 год итальянский специалист возглавлял петербургский "Зенит". С клубом он выиграл два чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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