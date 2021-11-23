Защитника молодёжного "Динамо" ввели в медикаментозную кому после того, как он потерял сознание на льду

16-летнего защитника молодёжного клуба "Динамо" Валентина Родионова ввели в медикаментозную кому после того, как он потерял сознание во время воскресного матча против ЦСКА. Соответствующее заявление опубликовано на сайте бело-голубых.

"21 ноября во время матча Открытого первенства Москвы между командами "Динамо" и ЦСКА 2005 года рождения защитник бело-голубых после смены вернулся на скамейку и потерял сознание. Хоккеисту была оперативно оказана первая помощь, после чего Валентин был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован. На сегодняшний день игрок находится в медикаментозной коме", — говорится в сообщении.