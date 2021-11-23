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Защитника молодёжного "Динамо" ввели в медикаментозную кому после того, как он потерял сознание на льду

Кроме того, в клубе заявили, что готовы оказать ему полную поддержку и все расходы по лечению спортсмена берут на себя.

23 ноября, 12:03
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

16-летнего защитника молодёжного клуба "Динамо" Валентина Родионова ввели в медикаментозную кому после того, как он потерял сознание во время воскресного матча против ЦСКА. Соответствующее заявление опубликовано на сайте бело-голубых.

"21 ноября во время матча Открытого первенства Москвы между командами "Динамо" и ЦСКА 2005 года рождения защитник бело-голубых после смены вернулся на скамейку и потерял сознание. Хоккеисту была оперативно оказана первая помощь, после чего Валентин был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован. На сегодняшний день игрок находится в медикаментозной коме", — говорится в сообщении.

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В клубе также заметили, что оказывают полную поддержку хоккеисту, а все финансовые расходы по проведению лечения берут на себя. Кроме того, руководство "Динамо" и тренерский штаб желают скорейшего выздоровления юному игроку.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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