Спортивный юрист оценил вероятность привлечения к ответственности за гибель молодого хоккеиста "Динамо"

Эпизод с травмой хоккеиста молодёжного клуба "Динамо Санкт-Петербург" Тимура Файзутдинова, приведший к смерти спортсмена, произошёл во время игры, уголовную ответственность за это вряд ли кто-то понесёт. Об этом Лайфу заявил спортивный юрист Евгений Морозов.

"На мой взгляд, ответственности за это не будет, потому что это всё случилось в игре. Скорее всего, вряд ли будет какое-то уголовное преследование. Скорая была на месте", — сказал он.

При этом юрист отметил, что какие-то эпизоды можно рассматривать, если будет установлен намеренный удар шайбой со стороны соперника, но в игре такой момент является несчастным случаем.

"Если это носило какой-то негативный характер — это уже другая ситуация, которую следственные органы будут рассматривать", — заключил Морозов.

СУ СКР по Ярославской области организовало доследственную проверку по факту произошедшего. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, 19-летний Файзутдинов умер спустя несколько дней после того, как во время матча 12 марта ему в голову попала шайба. Сезон хоккеист начал в качестве капитана команды. Все ближайшие матчи Кубка Гагарина, а также МХЛ начнутся с минуты молчания.

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