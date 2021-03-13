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Хоккеист молодёжного "Динамо" попал в реанимацию после удара шайбой по голове — видео

Инцидент произошёл во время матча с ярославским "Локомотивом".

13 марта 2021, 16:20

Защитник петербургского молодёжного ХК "Динамо" Тимур Файзутдинов попал в больницу после того, как во время матча ему в голову влетела шайба. В команде сообщили, что за жизнь спортсмена сейчас борются врачи.

Инцидент произошёл сегодня во время игры питерского "Динамо" с ярославским "Локомотивом". После удара 19-летний хоккеист упал на лёд, откуда его уже унесли на носилках. Сейчас Файзутдинов находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

Тимур Файзутдинов. Фото © VK / МХК "Динамо Санкт-Петербург"

Тимур Файзутдинов. Фото © VK / МХК "Динамо Санкт-Петербург"

"Тимур в реанимации, и за его жизнь сражаются ярославские врачи. И в этот самый момент нам с вами всем вместе, всем Петербургом, всей Молодёжной лигой, всей огромной страной нужно направить Тиму настолько мощную поддержку, чтобы она дала ему возможность победить в этой битве", — говорится в сообщении МХК "Динамо Санкт-Петербург".

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Ранее Лайф сообщал, что ещё одну серьёзную травму получил защитник сборной России Марио Фернандес во время матча между московским ЦСКА и тульским "Арсеналом". Футболиста вынесли с поля на носилках после того, как тот получил шипами по лицу.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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