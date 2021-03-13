В Евросоюзе произошёл раскол из-за "воинственного подхода" к России

Ряд высокопоставленных европейских чиновников считают, что ЕС следует изменить стратегию в отношении России и выбрать менее "воинственный подход". О расколе в Евросоюзе из-за отношений с Москвой сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Полярные позиции чиновников привели к тому, что в Европейском союзе наблюдаются разногласия с отдельными государствами-членами, которые выступают против изменений в политике, отмечают собеседники агентства. Приверженцы "воинственного подхода" настаивают, что действия России якобы "становятся только хуже". Тогда как другие считают, что это не так.



Так, посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер после встречи с представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что позиция Брюсселя в отношении Москвы устарела и слишком сфокусирована на ситуации в Донбассе. По его мнению, ЕС необходимо двигаться дальше и "разработать новый путь" в этом вопросе, сказал изданию источник, знакомый с деталями переговоров.

Ранее Евросоюз продлил ещё на полгода санкции против России из-за Украины. Ограничительные меры продлятся до 15 сентября 2021 года в отношении 177 физических лиц и 48 организаций. Санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС.

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