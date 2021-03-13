Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Евросоюзе произошёл раскол из-за "воинственного подхода" к России

Некоторые европейские политики рекомендуют найти новый путь в спорных вопросах с Москвой.

13 марта 2021, 16:04
<p>Фото © DPA / ТАСС</p>

Фото © DPA / ТАСС

Ряд высокопоставленных европейских чиновников считают, что ЕС следует изменить стратегию в отношении России и выбрать менее "воинственный подход". О расколе в Евросоюзе из-за отношений с Москвой сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Полярные позиции чиновников привели к тому, что в Европейском союзе наблюдаются разногласия с отдельными государствами-членами, которые выступают против изменений в политике, отмечают собеседники агентства. Приверженцы "воинственного подхода" настаивают, что действия России якобы "становятся только хуже". Тогда как другие считают, что это не так.

"ЕС дискредитирует себя": В бундестаге подвергли критике санкции против России

"ЕС дискредитирует себя": В бундестаге подвергли критике санкции против России

Так, посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер после встречи с представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что позиция Брюсселя в отношении Москвы устарела и слишком сфокусирована на ситуации в Донбассе. По его мнению, ЕС необходимо двигаться дальше и "разработать новый путь" в этом вопросе, сказал изданию источник, знакомый с деталями переговоров.

Евросоюз и США договорились вместе противодействовать России и Китаю

Евросоюз и США договорились вместе противодействовать России и Китаю

Ранее Евросоюз продлил ещё на полгода санкции против России из-за Украины. Ограничительные меры продлятся до 15 сентября 2021 года в отношении 177 физических лиц и 48 организаций. Санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Послы стран Евросоюза согласовали новые санкции в отношении россиян

11 марта, 18:37

Пять стран призвали созвать саммит ЕС из-за неравного распределения вакцин от коронавируса

сегодня в 16:30

В Норвегии трое медиков попали в больницу после прививок вакциной AstraZeneca

сегодня в 16:45

Хоккеист молодёжного "Динамо" попал в реанимацию после удара шайбой по голове — видео

сегодня в 16:20

На Байкале запустили изучающий историю Вселенной нейтринный телескоп — видео

сегодня в 16:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1