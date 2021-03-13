На Байкале запустили изучающий историю Вселенной нейтринный телескоп — видео

Исследователи смогут с невиданной раньше точностью проводить геофизические, гидрологические и лимнологические исследования. Речь идёт об изучении эволюции галактик и Вселенной, а также поиске ответов на основные вопросы астрофизики и астрономии (те области, которые нельзя изучить без исследования потоков нейтрино). Зарегистрировать частицы телескопу позволит чистая вода Байкала. Учёные полагают, что нейтрино могут долетать до Земли из рождающихся или уже умирающих галактик. С их помощью исследователи и надеются узнать о развернувшихся во Вселенной событиях за миллионы и миллиарды лет до этого момента.