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Категорий: 18

Мужчина выпал с 17-го этажа гостиницы в Москве

По данным Лайфа, постоялец заселился в отель накануне.

13 марта 2021, 15:37

Мужчина упал с 17-го этажа гостиницы в Москве. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

В Москве мужчина выпал с 17-го этажа гостиницы на Дмитровском шоссе. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, приехавшие медики констатировали смерть — от полученных травм он скончался на месте.

Инцидент произошёл в гостинице Park Tower, куда 33-летний уроженец Татарстана заселился накануне. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства гибели постояльца отеля. В качестве предварительной версии рассматривается суицид.

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Ранее Лайф рассказывал, что москвич выпал с 18-го этажа и выжил благодаря большому сугробу, образовавшемуся под домом.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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