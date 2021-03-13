Мужчина выпал с 17-го этажа гостиницы в Москве

Мужчина упал с 17-го этажа гостиницы в Москве. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

В Москве мужчина выпал с 17-го этажа гостиницы на Дмитровском шоссе. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, приехавшие медики констатировали смерть — от полученных травм он скончался на месте.

Инцидент произошёл в гостинице Park Tower, куда 33-летний уроженец Татарстана заселился накануне. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства гибели постояльца отеля. В качестве предварительной версии рассматривается суицид.

Ранее Лайф рассказывал, что москвич выпал с 18-го этажа и выжил благодаря большому сугробу, образовавшемуся под домом.

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