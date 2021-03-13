Пятеро подростков и женщина пострадали в ДТП под Санкт-Петербургом

Авария с участием двух легковушек произошла под Санкт-Петербургом. В результате столкновения автомобилей KIA и Mercedes пострадали пятеро детей и одна женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

"В результате ДТП пострадали женщина — травмы средней степени тяжести, трое несовершеннолетних — 2010 года рождения — травмы средней степени тяжести, двое детей 2011 года рождения — лёгкие травмы", — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Там рассказали, что авария произошла около десяти утра на трассе Санкт-Петербург — Запорожская — Приозёрск. Женщина за рулём KIA не справилась с управлением и вылетела на встречку, где протаранила другую иномарку. В полиции по факту ДТП начали проверку.

Ранее Лайф рассказывал про жуткое ДТП в Самарской области, в результате которого погибло семь человек. Все жертвы аварии ехали в одной машине, которая столкнулась с грузовиком. Иномарку буквально расплющило вместе с людьми. Самому старшему из погибших было 24 года, а один из них вовсе был несовершеннолетним.

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