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Школьный автобус рухнул в пропасть в Индонезии, погибли десятки человек

Дети с родителями ехали домой после паломничества.

11 марта 2021, 01:42
<p>Фото © Jakartaglobe/Antara Photo/Raisan Al Farisi)</p>

Фото © Jakartaglobe/Antara Photo/Raisan Al Farisi)

В Индонезии по меньшей мере 26 человек стали жертвами, ещё десятки пострадали в страшной аварии: в провинции Западная Ява школьный автобус рухнул в пропасть. Об этом сообщает китайское агентство Xinhua.

Как пишет Jakarta Globe, в автобусе школьники и их родители возвращались домой из паломнической поездки. В горной местности у населённого района Сумеданг водитель не справился с управлением, и машина рухнула в пропасть, пролетев около 20 метров.

В Индонезии из желудка крокодила достали ребёнка

В Индонезии из желудка крокодила достали ребёнка

В автобусе было 62 человека. 35 из них были найдены живыми, но все они пострадали.

Как ранее сообщал Лайф, 15 января недалеко от индонезийского города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,2. В регионе было разрушено множество зданий, включая больницу, офис местного губернатора и отель. Погибло более 30 человек.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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