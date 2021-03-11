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Исследование показало, какие плюсы у удалёнки

Впрочем, есть и негативная сторона — технические проблемы.

11 марта 2021, 01:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Переход на удалённый формат работы во время пандемии коронавируса позволил стать производительнее и при этом экономить время. Об этом рассказали участники опроса, проведённого американским сервисом по поиску работы Upwork.

61% респондентов сообщили, что их производительность выросла, а 68% были уверены, что стали работать лучше, чем до начала пандемии коронавируса.

По подсчётам исследователей, в течение года люди сэкономили девять полных дней за счёт перехода на удалённую работу. Также респондентов порадовало то, что что им не нужно тратить время на поездки и ненужные встречи. Что же касается недостатков, то чаще всего люди упоминали технические проблемы при работе дома.

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Однако в противовес этому генеральный директор компании "HR-аналитика" Юлия Старкова ранее сообщила, что дома гораздо сложнее разделять личное и рабочее. Для сотрудника на удалённой работе важно, чтобы у него было полноценное рабочее место, где человеку не помешают домочадцы и где будет нужная техника.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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