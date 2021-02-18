Можно быстрее "выгореть": эксперт назвала главные помехи для продуктивной работы на удалёнке

На удалённом режиме работы во время пандемии коронавируса очень сложно организовать продуктивный трудовой процесс. Немногие это способны сделать самостоятельно. Мнением о проблемах, которые мешают эффективной работе на удалёнке, с Лайфом поделилась генеральный директор компании "HR-аналитика" Юлия Старкова.

Для сотрудника на удалённой работе важно, чтобы у него было полноценное рабочее место, где человеку не помешают домочадцы и где будет нужная техника. Обычно именно офис способствует тому, что все настраиваются на рабочий лад без отвлечения на что-либо иное.

"Не все могут самоорганизовываться, грамотно и эффективно выстраивать и планировать свой рабочий день, потому что, когда мы работаем в офисе, мы приезжаем и настраиваемся на рабочий лад и включаемся в работу, где домашние дела нас не отвлекают", — говорит Старкова.

Сложности с коммуникацией двояко влияют на рабочий процесс. С одной стороны, удобнее узнавать нужную информацию от коллег, находясь от них в паре шагов. А с другой — люди стали чаще оформлять задания в письменном виде, что в положительном ключе повлияло на чёткость и понимание задуманного.

Также проблемой является смешение рабочего и личного как во времени, так и в пространстве. Это чревато переработками и эмоциональным выгоранием.

"Смазывается время окончания рабочего времени. Нет возможности полноценно переключаться между рабочими и личными делами, особенно у семейных женщин, когда в одной руке телефон, в другой — ребёнок. Это, конечно, может негативно эмоционально сказываться, человек может "выгорать". Также переключение на отдельное личное и рабочее пространство — с этим фрилансеры ещё сталкиваются," — объяснила Юлия Старкова.

При поездке в офис и домой такого не случается из-за того, что люди тратят дополнительное время на дорогу — в этот момент происходит внутреннее переключение с личного на рабочее и наоборот.

Ранее психолог рассказал о том, как перестать откладывать дела "на завтра" и повысить эффективность работы.

Авторы