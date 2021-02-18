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Категорий: 18

Королеву красоты уволили из больницы, так как она оказалась слишком привлекательна для этой работы

Девушка не успела насладиться новой должностью.

18 февраля 2021, 06:48

Фото © Instagram / claudiaardelean_

27-летняя Клаудия Арделеан из Румынии получила два высших образования, одно из которых — в области юриспруденции. И она была просто в восторге, когда её приняли на неоплачиваемую работу в клиническую больницу в Трансильвании. Девушка получила руководящую должность и выступала в качестве представителя муниципалитета.

Фото © Instagram / claudiaardelean_

Фото © Instagram / claudiaardelean_

Блондинка поделилась новостью в "Инстаграме", где у неё более 40 тысяч подписчиков. Но радоваться красавице пришлось недолго. Её атаковали хейтеры, которые писали, что она получила должность только из-за внешности. А вскоре после этого её уволили, пишет The Sun.

Фото © Instagram / claudiaardelean_, Facebook / Goldialoytv

Фото © Instagram / claudiaardelean_, Facebook / Goldialoytv

По сообщениям местных СМИ, причиной действительно послужило то, что Клаудия оказалась слишком привлекательна. В прошлом она была моделью и выиграла конкурс красоты.

Фото © Instagram / claudiaardelean_, Facebook / Goldialoytv

Фото © Instagram / claudiaardelean_, Facebook / Goldialoytv

Сейчас девушка работает юристом в местной компании. Своё увольнение она никак не прокомментировала.

Эта девушка честно служит в полиции, но превращается в мечту всех мужчин, как только снимает форму

Эта девушка честно служит в полиции, но превращается в мечту всех мужчин, как только снимает форму

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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