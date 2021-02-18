Королеву красоты уволили из больницы, так как она оказалась слишком привлекательна для этой работы
Девушка не успела насладиться новой должностью.
27-летняя Клаудия Арделеан из Румынии получила два высших образования, одно из которых — в области юриспруденции. И она была просто в восторге, когда её приняли на неоплачиваемую работу в клиническую больницу в Трансильвании. Девушка получила руководящую должность и выступала в качестве представителя муниципалитета.
Блондинка поделилась новостью в "Инстаграме", где у неё более 40 тысяч подписчиков. Но радоваться красавице пришлось недолго. Её атаковали хейтеры, которые писали, что она получила должность только из-за внешности. А вскоре после этого её уволили, пишет The Sun.
По сообщениям местных СМИ, причиной действительно послужило то, что Клаудия оказалась слишком привлекательна. В прошлом она была моделью и выиграла конкурс красоты.
Сейчас девушка работает юристом в местной компании. Своё увольнение она никак не прокомментировала.
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