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"Твой поступок низкий": Клава Кока отказалась сотрудничать с обматерившей визажисток Инстасамкой

Артистка назвала оскорблённых сотрудниц людьми куда более достойными, чем их обидчица.

18 февраля 2021, 03:46

Клава Кока отказалась сотрудничать с Инстасамкой после скандала блогерши с визажистками. Видео © Instagram / klavacoca

Певица Клава Кока отказалась от сотрудничества с блогершей Инстасамкой (Дарья Зотеева) после того, как та со скандалом выгнала и обматерила визажисток.

Голос обматерившей визажисток блогерши Инстасамки решили убрать из мультфильма "100% волк"

Голос обматерившей визажисток блогерши Инстасамки решили убрать из мультфильма "100% волк"

"Я считаю, что твой поступок низкий. Люди, которых ты оскорбила каждый день, в тысячу раз достойнее, чем ты. Мне безумно жаль тебя, что ты в принципе можешь так мыслить и поступать", — отметила артистка в сториз в "Инстаграме".

Кока добавила, что Инстасамка сама просила её о сотрудничестве, и певица даже была готова пойти ей навстречу, но некрасивый поступок блогерши изменил её решение.

Исполнительница выразила надежду, что больше никогда не встретится с Зотеевой.

Ранее тиктокерша и блогер Мария Tomo заявила, что её избила сотрудница почты.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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