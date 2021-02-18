"Твой поступок низкий": Клава Кока отказалась сотрудничать с обматерившей визажисток Инстасамкой
Артистка назвала оскорблённых сотрудниц людьми куда более достойными, чем их обидчица.
Клава Кока отказалась сотрудничать с Инстасамкой после скандала блогерши с визажистками. Видео © Instagram / klavacoca
Певица Клава Кока отказалась от сотрудничества с блогершей Инстасамкой (Дарья Зотеева) после того, как та со скандалом выгнала и обматерила визажисток.
"Я считаю, что твой поступок низкий. Люди, которых ты оскорбила каждый день, в тысячу раз достойнее, чем ты. Мне безумно жаль тебя, что ты в принципе можешь так мыслить и поступать", — отметила артистка в сториз в "Инстаграме".
Кока добавила, что Инстасамка сама просила её о сотрудничестве, и певица даже была готова пойти ей навстречу, но некрасивый поступок блогерши изменил её решение.
Исполнительница выразила надежду, что больше никогда не встретится с Зотеевой.
Ранее тиктокерша и блогер Мария Tomo заявила, что её избила сотрудница почты.
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