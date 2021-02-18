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Счётная палата оценила проект по поддержке российских вузов "5–100"

Аудиторы составили ряд вопросов, которые рекомендуется рассмотреть правительству при реализации новых мер в сфере академического лидерства.

18 февраля 2021, 03:14
<p>Фото © ИТАР-ТАСС / Юрий Белинский</p>

Фото © ИТАР-ТАСС / Юрий Белинский

Российские вузы — участники проекта "5–100" в регионах не смогли дать несколько основных показателей результативности, но работа в рамках инициативы позволила им расставить приоритеты и акценты для дальнейшей деятельности. Об этом говорится в материалах Счётной палаты.

Аудиторы оценили программы повышения конкурентоспособности на примере трёх высших учебных заведений из проекта: Нижегородского государственного университета (ННГУ), Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и Казанского федерального университета (КФУ).

"Участие в проекте "5–100" позволило КФУ, ИТМО и ННГУ улучшить позиции в ведущих мировых рейтингах. <...> Вместе с тем по итогам 2019 года ряд основных показателей результативности программ повышения конкурентоспособности вузами не был выполнен", — отмечает Счётная палата.

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Так, ИТМО не выполнил один показатель, КФУ — два, а ННГУ — пять.

Счётная палата составила список вопросов, который рекомендуется правительству к рассмотрению при утверждении и реализации новых мер в области академического лидерства. Речь идёт об обеспечении прозрачности системы управления и принятия решений, а также о введении практики публичного подведения итогов.

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Кроме того, эксперты рекомендовали стимулировать руководителей вузов за достижение целей и создать эффективные системы управления изменениями в университетах.

Проект "5–100", запущенный в 2012 году, имел цель повысить престижность российского высшего образования, увеличить число студентов-иностранцев до 15%, а количество преподавателей-иностранцев — до 10%. В 2020 году Минобрнауки разработало новую программу, призванную прийти на смену проекту "5–100". Она получила название "Приоритет-2030". Согласно этой программе, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по объёму научных исследований и разработок, в том числе за счёт создания эффективной системы высшего образования.

Ранее стало известно, что в России могут расширить возможность получения бесплатного высшего образования.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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