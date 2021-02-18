Инфекционист допустила, что переболевшим коронавирусом хватит одной прививки

Тем, кто переболел коронавирусом, может хватить одной дозы вакцины. Об этом заявила врач-инфекционист из Израиля Галина Гольцман.

Она напомнила, как работает иммунная система. Организм сталкивается с инфекцией, запоминает её, а при повторном контакте начинает усиленно вырабатывать антитела.

Гольцман прокомментировала исследование американских специалистов, которые задались вопросом, нужно ли делать пациентам одну или всё же обе прививки Pfizer или Moderna. По словам врача, одна доза вакцины у переболевших может стать бустером антител и заставит организм вырабатывать их в большем количестве.

"Практически это ничего нам не даёт, так как мы не знаем, сколько будет держаться высокое содержание антител, может быть, оно спадёт через две недели и будет как у всех. На сегодня — до трёх месяцев ничего не колоть, а после — поднакопятся ещё данные и будем смотреть", — сказала врач в интервью агентству "Прайм".

Инфекционист добавила, что утверждение об однократном введении препарата нуждается в проверке и сборе дополнительных данных. По данным последних исследований, у 80% переболевших антитела ушли спустя полгода после заражения. Тем не менее организм может помнить болезнь и пресечь её развитие на корню, заключила специалист.

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