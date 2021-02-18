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"Прекрасный источник белка": диетолог раскрыла лучшую замену колбасе на бутербродах

Эксперт отметила, что запрещает своим клиентам есть колбасные изделия, потому что там есть "всё, кроме мяса".

18 февраля 2021, 02:10

В колбасе содержатся вещества, которые могут спровоцировать опасные заболевания, поэтому специалисты по питанию не рекомендуют употреблять её. Чем заменить этот продукт на бутербродах, рассказала диетолог Ольга Капийчук.

Она отметила, что запрещает своим клиентам есть колбасные изделия, потому что там есть "всё, кроме мяса" — вкусовые добавки и вредная химия. Разнообразные салями и сервелаты эксперт отнесла к категории фаст-фуда и посоветовала не менее вкусные варианты.

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"Первое, что я предлагаю, делать пасту из рыбных консервов. Очень вкусно смешать варёное яйцо с любыми рыбными консервами, которые вы любите. Это будет прекрасный источник белка", — сказала Капийчук в интервью "Радио 1".

Диетолог напомнила, что в консервах не должно содержаться добавок Е, реагентов и сахара. Эксперт также порекомендовала отказаться от мясных продуктов в пользу бобовых — чечевицы, фасоли, гороха, сои. Это сохранит не только здоровье, но и финансы.

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Капийчук предложила делать фалафель — котлеты из нута, которые можно положить на хлеб в качестве завтрака. Или, например, намазать на бутерброд пасту из авокадо, которое содержит полезную жирную кислоту Омега-3. Если же мяса всё-таки не хватает, можно самостоятельно готовить рулеты из курицы или делать колбасу в домашних условиях.

Ранее СМИ сообщили, что цены на колбасу в России могут вырасти на 15%.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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