"Звезда звезде рознь": Сафронов предложил создать отдельное кладбище для Бузовой и её друзей

Художник Никас Сафронов назвал абсурдной идею шоумена Стаса Барецкого хоронить звёзд на отдельном кладбище, отметив, что не все знаменитости захотят упокоиться рядом друг с другом.

Живописец привёл пример: по его мнению, режиссёр Никита Михалков не хотел бы быть похороненным рядом с певицей Ольгой Бузовой, поскольку это совершенно разные уровни.

"Это звезда "Дома-2" и есть звёзды настоящие, как Василий Лановой или Табаков. Звезда звезде рознь. Тогда для шоу-бизнеса надо какое-то кладбище: там Бузова и рядом с ней её друзья", — сказал Сафронов в интервью Пятому каналу.

Он напомнил о традиции хоронить прах великих государственных деятелей в Кремлёвской стене, а народных художников — на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище.

Сафронов добавил, что делать отдельное кладбище для знаменитостей — абсурдная инициатива, они ещё при жизни передерутся в спорах, кто настоящая звезда, а кто нет. А чтобы увековечить память, живописец посоветовал заказывать портреты.

Напомним, ранее Барецкий предложил хоронить звёзд на отдельном кладбище с танцплощадкой, на которой будет играть жизнеутверждающая эстрадная музыка.

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