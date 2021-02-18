Шведский депутат призвала отстранить Белоруссию от участия в Евровидении

Депутат Европарламента из Швеции Карин Карлсбро предложила отстранить Белоруссию от участия в музыкальном конкурсе Евровидение, который пройдёт в Нидерландах в мае. Об этом сообщается на сайте парламентария.

По её словам, сотрудничество Европейского вещательного союза с Белорусской телерадиокомпанией недопустимо, поскольку глава последней Иван Эйсмонт находится под санкциями Евросоюза.

"Поскольку Иван Эйсмонт находится в санкционном списке ЕС, очевидно, что другие европейские медиакомпании должны приостановить любое сотрудничество", — подчеркнула Карлсбро.

Депутат организовала сбор подписей за отстранение Белоруссии от участия в конкурсе. Она добавила, что государственная телекомпания, "притесняющая своих сотрудников", не может участвовать в конкурсе, который призван объединить Европу.

Авторы