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Шведский депутат призвала отстранить Белоруссию от участия в Евровидении

Свою позицию она мотивировала санкциями ЕС.

18 февраля 2021, 00:59
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Депутат Европарламента из Швеции Карин Карлсбро предложила отстранить Белоруссию от участия в музыкальном конкурсе Евровидение, который пройдёт в Нидерландах в мае. Об этом сообщается на сайте парламентария.

По её словам, сотрудничество Европейского вещательного союза с Белорусской телерадиокомпанией недопустимо, поскольку глава последней Иван Эйсмонт находится под санкциями Евросоюза.

"Поскольку Иван Эйсмонт находится в санкционном списке ЕС, очевидно, что другие европейские медиакомпании должны приостановить любое сотрудничество", — подчеркнула Карлсбро.

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Депутат организовала сбор подписей за отстранение Белоруссии от участия в конкурсе. Она добавила, что государственная телекомпания, "притесняющая своих сотрудников", не может участвовать в конкурсе, который призван объединить Европу.

Ранее Минск лишили права проведения ЧМ-2021 по хоккею.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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