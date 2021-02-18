Врач назвала группу крови, обладатели которой реже болеют коронавирусом

"Даже если абсолютное число заболевших внушительное, то относительно всего числа носителей I группы в популяции оно остаётся низким", — приводит слова медика агентство "Прайм".

А вот люди с II и IV группой крови болеют ковидом тяжелее всего, отметила доктор.

Кулинкович напомнила, что ранее в Китае провели исследование, которое показало, что у большинства умерших от ковида была II группа крови. Тем не менее врач призвала учитывать, что в разных странах цифры, демонстрирующие взаимосвязь заболевания и группы крови, отличаются. Врач считает, что здесь могут играть роль другие особенности организма, которые пока не известны.