Врач назвала группу крови, обладатели которой реже болеют коронавирусом
Тем не менее масштабных исследований на эту тему ещё не проводилось, отметила эксперт.
Среди заболевших коронавирусом меньше всего людей с I группой крови. Об этом рассказала врач общей практики "Европейского медицинского центра" Анна Кулинкович.
"Даже если абсолютное число заболевших внушительное, то относительно всего числа носителей I группы в популяции оно остаётся низким", — приводит слова медика агентство "Прайм".
А вот люди с II и IV группой крови болеют ковидом тяжелее всего, отметила доктор.
Кулинкович напомнила, что ранее в Китае провели исследование, которое показало, что у большинства умерших от ковида была II группа крови. Тем не менее врач призвала учитывать, что в разных странах цифры, демонстрирующие взаимосвязь заболевания и группы крови, отличаются. Врач считает, что здесь могут играть роль другие особенности организма, которые пока не известны.
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