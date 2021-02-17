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В Финляндии обнаружен совершенно новый вариант коронавируса, который трудно выявить тестированием

Он обладает повышенной инфекционностью и влияет на эффективность защиты после вакцинации.

17 февраля 2021, 22:32

Фото © Pixabay

В Финляндии обнаружен совершенно новый штамм коронавируса, его выявили специалисты лаборатории Vita Laboratoriot Oy и Института биотехнологии Хельсинкского университета.

Вариант ковида, получивший название Fin-796H, имеет черты как британского, так и южноафриканского штаммов, отмечается в пресс-релизе лаборатории. Исследователи уверены, что образец не принадлежит ни к одной эволюционной линии ранее известных видов патогена.

По словам специалистов, штамм с трудом выявляется с помощью стандартных ПЦР-тестов, что может привести к более интенсивному распространению заражений.

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Некоторые мутации в геноме вируса SARS-CoV-2 приводят к повышенной инфекционности, а другие влияют на эффективность защиты вакцины. Вариант Fin-796H имеет мутации обоих типов.

"Нет причин для паники, хотя быстрая трансформация вируса, безусловно, беспокоит как с точки зрения диагностики, так и с точки зрения эффективности вакцинации", — заключила доцент микробиологической иммунологии Vita Laboratories Тару Мери.

В настоящее время в Финляндии зафиксировано 51 595 случаев заражения коронавирусом, умерло 723 человека.

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Ранее ВОЗ сообщила об увеличении числа стран, где распространяются мутации коронавируса.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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