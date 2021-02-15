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В Британии обнаружили новый вид коронавируса с "вызывающими беспокойство" мутациями

Специалисты уже зафиксировали его в десяти странах мира.

15 февраля 2021, 22:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Британии выявили новый вид коронавируса, который получил название B1525. Об этом рассказали учёные из Университета Эдинбурга, сообщает The Guardian.

Вычислить его удалось при помощи секвенирования образцов вируса в десяти странах мира. В их числе Дания, США, Канада и ряд других. При этом новый вирус отличается мутацией Е484К в шиповидном белке, которую можно наблюдать у кентского или же бристольского варианта ковида.

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"Мы пока не знаем, насколько хорошо будет распространяться этот вариант, но если он будет успешным, то можно предположить, что иммунитет от любой вакцины или предыдущей инфекции будет притуплен", — заявил профессор клеточной микробиологии Университета Рединга Саймон Кларк.

Добавим, что всего в королевстве насчитывается четыре вида коронавируса с "вызывающими беспокойство" мутациями, в их числе штаммы из Бразилии и ЮАР, а также недавно открытый в Бристоле.

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Напомним, мутировавшая разновидность коронавируса впервые была обнаружена в Британии в середине декабря 2020 года. Штамм распространяется с большей скоростью, а премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон даже назвал его более смертоносным. При этом в ВОЗ заявили, что повышенная летальность может быть обусловлена перегрузкой системы здравоохранения.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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