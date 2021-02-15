В Британии обнаружили новый вид коронавируса с "вызывающими беспокойство" мутациями

В Британии выявили новый вид коронавируса, который получил название B1525. Об этом рассказали учёные из Университета Эдинбурга, сообщает The Guardian.

Вычислить его удалось при помощи секвенирования образцов вируса в десяти странах мира. В их числе Дания, США, Канада и ряд других. При этом новый вирус отличается мутацией Е484К в шиповидном белке, которую можно наблюдать у кентского или же бристольского варианта ковида.

"Мы пока не знаем, насколько хорошо будет распространяться этот вариант, но если он будет успешным, то можно предположить, что иммунитет от любой вакцины или предыдущей инфекции будет притуплен", — заявил профессор клеточной микробиологии Университета Рединга Саймон Кларк.

Добавим, что всего в королевстве насчитывается четыре вида коронавируса с "вызывающими беспокойство" мутациями, в их числе штаммы из Бразилии и ЮАР, а также недавно открытый в Бристоле.

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