В Британии обнаружили новый вид коронавируса с "вызывающими беспокойство" мутациями
Специалисты уже зафиксировали его в десяти странах мира.
Фото © Pixabay
В Британии выявили новый вид коронавируса, который получил название B1525. Об этом рассказали учёные из Университета Эдинбурга, сообщает The Guardian.
Вычислить его удалось при помощи секвенирования образцов вируса в десяти странах мира. В их числе Дания, США, Канада и ряд других. При этом новый вирус отличается мутацией Е484К в шиповидном белке, которую можно наблюдать у кентского или же бристольского варианта ковида.
"Мы пока не знаем, насколько хорошо будет распространяться этот вариант, но если он будет успешным, то можно предположить, что иммунитет от любой вакцины или предыдущей инфекции будет притуплен", — заявил профессор клеточной микробиологии Университета Рединга Саймон Кларк.
Добавим, что всего в королевстве насчитывается четыре вида коронавируса с "вызывающими беспокойство" мутациями, в их числе штаммы из Бразилии и ЮАР, а также недавно открытый в Бристоле.
Напомним, мутировавшая разновидность коронавируса впервые была обнаружена в Британии в середине декабря 2020 года. Штамм распространяется с большей скоростью, а премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон даже назвал его более смертоносным. При этом в ВОЗ заявили, что повышенная летальность может быть обусловлена перегрузкой системы здравоохранения.
Выбор редакции
В США создадут комиссию по расследованию штурма Капитолия
В Лондоне заподозрили Китай в сокрытии данных о начале пандемии
Сергей Жуков рассказал о страшной болезни, которая могла стоить ему жизни
Суд арестовал участника перестрелки в "Москве-Сити", который скрывался три года
Российские фрилансеры вошли в мировой топ-10 по объёмам выручки в 2020 году
Комментариев: 0