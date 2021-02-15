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В России зарегистрировали первый в мире тест для определения "британского" коронавируса-мутанта

Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению других штаммов заболевания.

15 февраля 2021, 00:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в мире тест-систему для выявления "британской" мутации коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счёт особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации "британской" мутации", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

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При этом новая технология может быть использована для создания реагентов по выявлению любых других мутаций заболевания или же иных инфекционных возбудителей, где необходимо оперативное тестирование.

Напомним, мутировавшая разновидность коронавируса была обнаружена в Британии в середине декабря 2020 года. Штамм распространяется с большей скоростью.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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