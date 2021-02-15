Учёные дали свой прогноз по открытию границ в России

Число инфицированных коронавирусной инфекцией в Москве к началу апреля может снизиться в четыре раза, а к маю — в 11. Если таких значений удастся достичь по России в целом, то это позволит говорить об открытии границ и возобновлении авиасообщения со странами, в которых уровень заболеваемости будет таким же. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на данные исследователей из Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) СПбПУ, которые создали математическую модель прогнозирования распространения ковида.

По данным руководителя центра Алексея Боровкова, к первому дню весны в российской столице ожидается 46,5 тысячи активных больных коронавирусом, к 1 апреля — 18 тысяч, к 1 мая — 6,5 тысячи. В Петербурге исследователи прогнозируют к концу марта 30,5 тысячи заражённых, к началу мая — 12,5 тысячи, а к 1 июня — 4 тысячи.

Специалист добавил, что если значительная часть населения будет привита, то это поможет избежать третьей волны пандемии, тогда к майским праздникам Москва будет почти здорова. Таким образом, в начале лета можно будет говорить об открытии границ. Однако для этого низкие показатели по заболеваемости должны быть по всей стране.

При этом Боровков предупредил, что могут появиться и новые факторы, которые способны изменить кривую прогноза. Наибольшую угрозу с этой точки зрения представляют новые штаммы ковида.

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