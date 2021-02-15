Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Учёные дали свой прогноз по открытию границ в России

Они также рассказали, что для этого должно произойти.

15 февраля 2021, 00:10

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Число инфицированных коронавирусной инфекцией в Москве к началу апреля может снизиться в четыре раза, а к маю — в 11. Если таких значений удастся достичь по России в целом, то это позволит говорить об открытии границ и возобновлении авиасообщения со странами, в которых уровень заболеваемости будет таким же. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на данные исследователей из Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) СПбПУ, которые создали математическую модель прогнозирования распространения ковида.

Чем привиться: сравниваем три российские вакцины от коронавируса

Чем привиться: сравниваем три российские вакцины от коронавируса

По данным руководителя центра Алексея Боровкова, к первому дню весны в российской столице ожидается 46,5 тысячи активных больных коронавирусом, к 1 апреля — 18 тысяч, к 1 мая — 6,5 тысячи. В Петербурге исследователи прогнозируют к концу марта 30,5 тысячи заражённых, к началу мая — 12,5 тысячи, а к 1 июня — 4 тысячи.

Специалист добавил, что если значительная часть населения будет привита, то это поможет избежать третьей волны пандемии, тогда к майским праздникам Москва будет почти здорова. Таким образом, в начале лета можно будет говорить об открытии границ. Однако для этого низкие показатели по заболеваемости должны быть по всей стране.

Паралич и припадки: раскрыты страшные последствия коронавируса

Паралич и припадки: раскрыты страшные последствия коронавируса

При этом Боровков предупредил, что могут появиться и новые факторы, которые способны изменить кривую прогноза. Наибольшую угрозу с этой точки зрения представляют новые штаммы ковида.

Ранее учёные рассказали, в каких случаях гормоны могут спасти от коронавируса.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Учёные рассказали, в каких случаях гормоны могут спасти от коронавируса

вчера в 12:45

В России зарегистрировали первый в мире тест для определения "британского" коронавируса-мутанта

сегодня в 00:22

"Хочу попросить веры в меня": у чемпионки Европы по художественной гимнастике диагностировали рак

сегодня в 02:57

В США шериф предложил в День всех влюблённых сдавать полиции своих "бывших"

сегодня в 02:43

СМИ: В колонии в Приморье обнаружили тело осуждённого за теракты в Москве в 1999-м

сегодня в 02:42

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1