Учёные рассказали, в каких случаях гормоны могут спасти от коронавируса

Для лечения пациентов с коронавирусом можно использовать кортикостероиды (подкласс стероидных гормонов), однако только в редких случаях, когда есть угроза жизни. Об этом рассказали учёные Пётр Чумаков и Анатолий Альтштейн в беседе с Ura.ru.

"Одно из серьёзных проявлений коронавируса — цитокиновый шторм. Это когда иммунная система настолько сильно реагирует на болезнь, что может убить человека. <...> Дексаметазон (один из кортикостероидов. — Прим. Лайфа) — производная гормона, которая ослабляет проявление иммунной системы, снижает иммунную активность. Его используют в редких случаях, если это угрожает жизни", — рассказал Чумаков.

С ним согласен и вирусолог Анатолий Альтштейн. Он подчеркнул, что кортикостероиды используются уже почти год, но всегда под наблюдением врачей, так как важно следить за иммунным ответом. Учёный добавил, что при единичных случаях применения такого лечения побочные эффекты будут минимальны.

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