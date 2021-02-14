Учёные предупредили о риске "устаревания" вакцин из-за мутаций коронавируса
В будущем потребуются альтернативные подходы для борьбы с новыми штаммами инфекции.
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Мутации коронавируса могут сделать существующие препараты от CoViD-19 неэффективными. Об этом заявил вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч, пишет Bloomberg.
"Причина, по которой многие из нас беспокоятся, заключается не в том, что имеющиеся вакцины внезапно перестанут работать, а в том, что они постепенно устареют", — сказал Кинч.
По словам специалиста, сейчас разработчики обладают инструментами для модернизации вакцин, однако в будущем потребуются альтернативные подходы для борьбы с новыми штаммами вируса. С ним также согласился ведущий исследователь из Оксфордского университета Эндрю Поллард, который отметил, что научное сообщество и фармкомпании до сих пор не знают, какие именно мутации SARS-CoV-2 могут появиться в ближайшее время.
"Мы понимаем, какие мутации происходят сейчас. Но вирус, скорее всего, продолжит изменяться под влиянием человеческого иммунитета", — подчеркнул учёный.
Ранее учёные назвали количество мутаций нового коронавируса, существующих в мире на данный момент.
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