Названо количество мутаций нового коронавируса

В мире насчитывается около 40 тысяч вариантов нового коронавируса. Такие данные приводит доктор медицинских наук, замдиректора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"В настоящее время база по мутациям насчитывает около 40 тысяч различных вариантов SARS-CoV-2, большинство из которых являются уникальными. Но часть из них получает распространение", — цитирует её РИА "Новости".

По словам Руженцовой, основные мутации собраны в семь групп, которые постепенно распространяются по миру.

При этом в России, как ранее рассказывала глава Роспотребнадзора Анна Попова, учёные обнаружили более 1400 мутаций коронавируса и все изменения нейтральные, а "британского" штамма в нашей стране нет.

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