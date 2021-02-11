Инфекционист рассказал, когда в России могут отменить масочный режим

Введённый из-за пандемии коронавируса обязательный масочный режим можно будет отменить в России не раньше мая, а в Москве — июня. Такое мнение выразил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Отменять масочный режим ещё рано. У нас есть большая группа людей, восприимчивых к коронавирусной инфекции, которые не переболели. Научные работы показывают, что коронавирусная инфекция является дозозависимой — и протекание заболевания зависит от количества вируса, которое попадает в организм", — объяснил Тимаков в беседе с РИА "Новости".

Инфекционист отметил, что маска выступает естественным барьером в случаях с теми людьми, для которых маленькая вирусная нагрузка не приводит к заболеванию, а увеличение дозы повышает риск заражения. По его мнению, к лету требование носить маски можно будет отменять. При этом защитные средства можно рекомендовать носить тем, кто ещё не болел и не вакцинировался.

Ранее стало известно, что в Чечне отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остаётся рекомендация их носить людям из групп риска. В Подмосковье сняли все коронавирусные ограничения, но, как заявил глава региона Андрей Воробьёв, его жителям теперь придётся соблюдать "определённые современные стандарты".

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