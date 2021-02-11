Курьерам могут запретить находиться на фуд-кортах в Петербурге

Фуд-кортам в Санкт-Петербурге разрешили работу при условии заполненности в 50%. Исполнительный директор объединения представителей ресторанного бизнеса "Рестоград" Виталий Свидовский рассказал о дополнительных мерах, которые могут ввести для борьбы с распространением коронавируса в ресторанных двориках.

"Вполне вероятно, что места заказа и выдачи пищи будут разведены. Для курьеров, работающих на агрегаторы, определят одно место, где только они будут получать заказы, не ходя по залу фуд-корта", — сказал он в беседе с газетой "Петербургский дневник".

По словам Свидовского, на последнем совещании в Роспотребнадзоре также предлагалось установить между столами в фуд-кортах специальные защитные ограждения. Но от этой идеи отказались из-за возможного появления проблем с противопожарной безопасностью. Он полагает, что на открытие всех ресторанных двориков потребуется одна-две недели, поскольку многим заведениям нужно время на приведение помещений в порядок.

Ранее сообщалось, что в Московской области сняли все коронавирусные ограничения.

Авторы