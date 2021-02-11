В Киеве суд признал незаконным присвоение Московскому проспекту имени Бандеры

Киевский административный суд постановил вернуть Московскому проспекту старое название. Переименование улицы в проспект Степана Бандеры признано незаконным. Об этом сообщает УНИАН.

В суд с иском к горсовету обратилась организация "Общественный контроль и порядок". В итоговом решении сказано о незаконности действий Киевского городского совета, который переименовал проспект в одностороннем порядке, следуя закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики".

В иске также отмечалось, что процедура подсчёта голосов при обсуждении переименования ряда улиц и проспектов Киева проходила с нарушениями. Высока вероятность того, что городской совет будет обжаловать данное решение. Пока проспект официально ещё не переименован обратно.

Напомним, что 1 января в Киеве прошло факельное шествие националистов, посвящённое годовщине со дня рождения Степана Бандеры.

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