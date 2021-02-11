Песков осудил утечки со встречи Путина с главредами СМИ

На традиционной встрече президента РФ Владимира Путина с главными редакторами российских СМИ, которая состоялась 10 февраля, всего было 35 человек. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в прошлом году мероприятие не состоялось, поэтому для него "давно уже искали подходящий момент".

"Встреча была традиционно достаточно продолжительной. Были главные редакторы и руководители телеканалов ведущих электронных СМИ, интернет-СМИ, информагентств, традиционных печатных и газет. Беседа была без какой-то заданной повестки дня. Всего было 35 человек", — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что "с незаконными акциями никакой связи" встреча не имела. Мероприятия не было целый год, для него "уже давно искали подходящий момент", поэтому выбор пал на начало года. Пресс-секретарь президента отметил, что обилие событий в минувшем году и стремительно развивающиеся события в 2021-м стали "хорошей палитрой" для обсуждения на встрече. По его мнению, за время перерыва накопилось много тем для такого мероприятия.

Песков заявил также, что в Кремле сожалеют из-за утечек со встречи Путина с главредами СМИ. Беседа была off the record, то есть не под запись, и такого рода утечки "не укрепляют отношения с прессой".

Напомним, во время встречи с главными редакторами российских СМИ Путин рассказал об отказе президента Франции Эмманюэля Макрона сотрудничать по ситуации с Алексеем Навальным.

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