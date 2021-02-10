Песков опроверг ещё одну дату послания Путина Федеральному собранию
Формат мероприятия также пока не уточняют.
Фото © ТАСС / Климентьев Михаил
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что послание Владимира Путина Федеральному собранию назначено на 24 февраля. Представитель Кремля подчеркнул, что журналистов оповестят, когда будет принято решение о дате и формате мероприятия.
"Мы отвечали на вопрос, что пока у нас нет точного решения по дате оглашения послания. Как только решение будет принято, мы проинформируем", — добавил Песков.
При этом ранее российские информагентства со ссылкой на свои источники сообщили, что выступление президента может состояться в середине февраля. Так было в 2020 году: глава государства выступил с речью уже после новогодних каникул, 15 января, а не в конце 2019 года.
Позже называлась точная дата — 23 февраля, но её ранее опровергли в Кремле.
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