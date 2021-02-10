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Категорий: 18

Песков опроверг ещё одну дату послания Путина Федеральному собранию

Формат мероприятия также пока не уточняют.

10 февраля 2021, 10:01

Фото © ТАСС / Климентьев Михаил

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что послание Владимира Путина Федеральному собранию назначено на 24 февраля. Представитель Кремля подчеркнул, что журналистов оповестят, когда будет принято решение о дате и формате мероприятия.

"Мы отвечали на вопрос, что пока у нас нет точного решения по дате оглашения послания. Как только решение будет принято, мы проинформируем", — добавил Песков.

Путин 17 февраля встретится с лидерами думских фракций

Путин 17 февраля встретится с лидерами думских фракций

При этом ранее российские информагентства со ссылкой на свои источники сообщили, что выступление президента может состояться в середине февраля. Так было в 2020 году: глава государства выступил с речью уже после новогодних каникул, 15 января, а не в конце 2019 года.

Позже называлась точная дата — 23 февраля, но её ранее опровергли в Кремле.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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