Стало известно, когда Путин может огласить Послание президента Федеральному собранию

В прошлом году глава государства выступил с речью уже 15 января.

Президент РФ Владимир Путин может выступить с Посланием Федеральному собранию в середине февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

— Похоже, в середине февраля, — отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ноябре отмечал, что послание, скорее всего, состоится в начале 2021 года. Так было в прошлом году: глава государства выступил с речью сразу после новогодних каникул, 15 января.

Послание президента Федеральному собранию — это ежегодное обращение лидера страны к обеим палатам парламента. Глава государства в нём оценивает положение дел в стране, определяет направления внутренней и внешней политики.