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Регион
Опубликовано 13 января 2021, 13:50
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Стало известно, когда Путин может огласить Послание президента Федеральному собранию

Фото © Пресс-служба Президента РФ

Фото © Пресс-служба Президента РФ

В прошлом году глава государства выступил с речью уже 15 января.

Президент РФ Владимир Путин может выступить с Посланием Федеральному собранию в середине февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Похоже, в середине февраля, — отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ноябре отмечал, что послание, скорее всего, состоится в начале 2021 года. Так было в прошлом году: глава государства выступил с речью сразу после новогодних каникул, 15 января.

В Кремле рассказали, когда Путин может огласить послание Федеральному собранию
В Кремле рассказали, когда Путин может огласить послание Федеральному собранию

Послание президента Федеральному собранию — это ежегодное обращение лидера страны к обеим палатам парламента. Глава государства в нём оценивает положение дел в стране, определяет направления внутренней и внешней политики.

Напомним, в конце прошлого года в особом формате прошла большая пресс-конференция Путина. В ней были элементы прямой линии: вопрос главе государства могли задать жители любого региона.

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Андрей Григорьев
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