Стало известно, когда Путин может огласить Послание президента Федеральному собранию
Фото © Пресс-служба Президента РФ
В прошлом году глава государства выступил с речью уже 15 января.
Президент РФ Владимир Путин может выступить с Посланием Федеральному собранию в середине февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
— Похоже, в середине февраля, — отметил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ноябре отмечал, что послание, скорее всего, состоится в начале 2021 года. Так было в прошлом году: глава государства выступил с речью сразу после новогодних каникул, 15 января.
Послание президента Федеральному собранию — это ежегодное обращение лидера страны к обеим палатам парламента. Глава государства в нём оценивает положение дел в стране, определяет направления внутренней и внешней политики.
Напомним, в конце прошлого года в особом формате прошла большая пресс-конференция Путина. В ней были элементы прямой линии: вопрос главе государства могли задать жители любого региона.