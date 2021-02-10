Для желающих обучаться в России иностранцев предложили упростить визы

В Ростуризм поступило предложение по разработке федеральной программы под названием "Образовательный туризм".

Письмо на имя руководителя ведомства Зарины Догузовой направил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. Как пишет RT, он отметил, что эта программа поможет привлекать больше иностранных студентов и повысить популярность России за рубежом.

По словам Куджа, образовательный туризм — очень перспективное и активно развивающееся направление. Он входит в классификацию Всемирной туристской организации. Но в российском законодательстве нет такого термина.

"Предлагаем разработать определение "образовательного туризма" как системной категории и включить его в законодательство России, а также в классификатор как отдельный вид туризма", — написал Кудж в своём обращении.

Он заметил, что Россия занимает шестое место в мире по численности обучающихся иностранцев. В рамках программы иностранцам можно было бы давать льготы на получение визы, если целью посещения станет ознакомление с отечественными вузами и условиями учёбы.

Эксперт предсказал радикальные изменения в туризме на фоне пандемии коронавируса.

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