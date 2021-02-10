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Россиянам рассказали, можно ли получить больничный при недомогании после вакцинации

Не все работодатели готовы в этом случае пойти навстречу.

10 февраля 2021, 09:48
<p>Листок нетрудоспособности. Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Листок нетрудоспособности. Фото © ТАСС / Александр Щербак

У прошедших вакцинацию от коронавируса иногда наблюдается временное недомогание, вызванное адаптацией организма к борьбе с инфекцией. На это время человеку требуется покой, но если работодатель не даёт отгул, то работник вправе рассчитывать на больничный, отметили в Министерстве труда РФ.

"Если корпоративной политикой не определено, что сотрудник, прошедший вакцинацию, может получить дополнительный отгул, то при появлении побочных эффектов необходимо обратиться в лечебное учреждение для оформления листка временной нетрудоспособности", — сообщили порталу News.ru в ведомстве.

А вот медицинский юрист Алексей Панов настаивает, что если и появилось недомогание после прививки, то рассчитывать на отгул от работодателя не стоит — нужно сразу обращаться к врачу для оформления официального больничного.

"Временная нетрудоспособность, высокая температура, аллергическая реакция — само собой, оформляется листок нетрудоспособности на период такого осложнения. Высокая температура — тут уже врач окончательно решает, есть ли основания для открытия листка нетрудоспособности. В поликлинику по месту жительства к участковому терапевту как к врачу первичного звена", — пояснил Панов.
В Москве выездные пункты вакцинации начали работу ещё в трёх ТЦ

В Москве выездные пункты вакцинации начали работу ещё в трёх ТЦ

Ранее Лайф сообщал, что в Минздраве посоветовали диабетикам привиться от коронавируса, если у них нет других противопоказаний.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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