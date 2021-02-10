Россиянам рассказали, можно ли получить больничный при недомогании после вакцинации

У прошедших вакцинацию от коронавируса иногда наблюдается временное недомогание, вызванное адаптацией организма к борьбе с инфекцией. На это время человеку требуется покой, но если работодатель не даёт отгул, то работник вправе рассчитывать на больничный, отметили в Министерстве труда РФ.

"Если корпоративной политикой не определено, что сотрудник, прошедший вакцинацию, может получить дополнительный отгул, то при появлении побочных эффектов необходимо обратиться в лечебное учреждение для оформления листка временной нетрудоспособности", — сообщили порталу News.ru в ведомстве.

А вот медицинский юрист Алексей Панов настаивает, что если и появилось недомогание после прививки, то рассчитывать на отгул от работодателя не стоит — нужно сразу обращаться к врачу для оформления официального больничного.

"Временная нетрудоспособность, высокая температура, аллергическая реакция — само собой, оформляется листок нетрудоспособности на период такого осложнения. Высокая температура — тут уже врач окончательно решает, есть ли основания для открытия листка нетрудоспособности. В поликлинику по месту жительства к участковому терапевту как к врачу первичного звена", — пояснил Панов.

Ранее Лайф сообщал, что в Минздраве посоветовали диабетикам привиться от коронавируса, если у них нет других противопоказаний.

Авторы