"Тристан" и "Ульфа" атакуют Москву. Два циклона принесут рекордный снегопад

В Москве на этой неделе может быть поставлен рекорд по осадкам. К выходным столицу сильно засыплет снегом. Об этом Лайфу рассказала главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова.

Она отметила, что с 12 февраля в столице будет облачная погода с метелью и сильным снегом. Последний будет идти вплоть до воскресенья, и только потом количество осадков пойдёт на убыль. По этому показателю 12 и 13 февраля могут быть установлены новые суточные рекорды.

"12 февраля совершенно точно будет установлен новый суточный рекорд по осадкам, и не исключено, что и 13 февраля будет установлен новый суточный рекорд. Предстоящий снегопад войдёт в историю как рекордно сильный", — рассказала Позднякова.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Елены Волосюк, надвигающийся на Москву циклон стал результатом слияния двух других — одного родом с Карпатских гор, а второго — со Средиземного моря.

"Над Карпатами образовался циклон, который немецкие метеорологи назвали "Тристан". В то же самое время над западом Средиземного моря, в районе Генуи, находится ещё один вихрь, который немцы назвали "Ульфа", — пояснила Елена Волосюк.

Она отметила, что до воскресенья на Москву ориентировочно выпадет 80% нормы осадков. Высота снежного покрова может вырасти до 50 сантиметров.

Ранее Лайф сообщал, что из-за сильных морозов в Московском регионе и Центральной России может увеличиться рост числа заразившихся коронавирусом.

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