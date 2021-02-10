Под Петербургом пенсионер убил собутыльницу, расчленил и выбросил части тела у трассы

Жуткое преступление произошло несколько дней назад в городе Мурино под Санкт-Петербургом. Там 64-летний пенсионер сначала забил до смерти, а затем расчленил 37-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Тело Татьяны С. было обнаружено сегодня утром у трассы Санкт-Петербург — Матокса. Его части были разложены по мусорным пакетам и брошены на обочине. По подозрению в убийстве задержали мужчину, с которым погибшую видели в последний раз. Как выяснилось, они вместе распивали алкоголь. Во время застолья произошла ссора, в ходе которой пенсионер жестоко избил собутыльницу.

Как сообщает "Mash на Мойке", первой неладное заподозрила невестка убийцы. Именно она видела погибшую в последний раз у себя дома, а придя позже с работы, увидела, как её свёкор вытирает пятна крови, которые остались даже на потолке. В панике девушка выбежала из квартиры и обратилась в полицию. Параллельно с этим погибшую начал искать брат, обратившись в организацию "Лиза алерт".

Убийцу задержали и возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Следователям он рассказал, что до смерти забил собутыльницу кулаками. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

А ранее Лайф рассказывал, что в Твери задержали мужчину, подозреваемого в жестокой расправе над 13-летней школьницей.

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