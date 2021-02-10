Путин рассказал об отказе Макрона сотрудничать по ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин раскрыл подробности телефонного разговора с лидером Франции Эмманюэлем Макроном об инциденте с госпитализацией Алексея Навального летом прошлого года. По словам президента РФ, Москва сразу предложила участие и помощь российских специалистов в изучении изъятых у блогера образцов, чтобы подтвердить или опровергнуть факт отравления. Но Макрон отказался.

Об этом Владимир Путин рассказал на встрече с главными редакторами российских СМИ. Он пояснил, что после этого предложил Макрону другой вариант — чтобы иностранные специалисты приехали в Россию и совместно работали в лаборатории по определению наличия яда во взятых образцах. Притом Путин заверил французского коллегу, что если найдут "хоть что-то", то будет заведено уголовное дело. Но и это предложение также было отклонено Макроном.