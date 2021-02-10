Путин рассказал об отказе Макрона сотрудничать по ситуации с Навальным
По словам российского лидера, он предложил коллеге различные варианты взаимодействия, но на все получил отказ.
Фото © ТАСС / AP Photo / Mstyslav Chernov
Президент России Владимир Путин раскрыл подробности телефонного разговора с лидером Франции Эмманюэлем Макроном об инциденте с госпитализацией Алексея Навального летом прошлого года. По словам президента РФ, Москва сразу предложила участие и помощь российских специалистов в изучении изъятых у блогера образцов, чтобы подтвердить или опровергнуть факт отравления. Но Макрон отказался.
Об этом Владимир Путин рассказал на встрече с главными редакторами российских СМИ. Он пояснил, что после этого предложил Макрону другой вариант — чтобы иностранные специалисты приехали в Россию и совместно работали в лаборатории по определению наличия яда во взятых образцах. Притом Путин заверил французского коллегу, что если найдут "хоть что-то", то будет заведено уголовное дело. Но и это предложение также было отклонено Макроном.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября стало известно о выписке блогера.
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