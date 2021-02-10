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Путин напомнил чиновникам о майских указах

На совещании с правительством президент детально разобрал вопросы повышения зарплат бюджетникам.

10 февраля 2021, 16:10
<p>Президент РФ Владимир Путин. </p><p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/multimedia/video" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin</a></p>

Президент РФ Владимир Путин.

Фото © Kremlin

Сегодня Владимир Путин напомнил министрам и губернаторам, что майские указы никто не отменял. Глава государства буквально с калькулятором обсудил вопрос зарплат бюджетников и предупредил чиновников, что от прозрачности действий власти зависит доверие к ней общества.

Встреча с министрами должна была быть посвящена вопросам совершенствования института банкротства, но большая часть совещания касалась зарплат бюджетников.

Путин поручил проверить зарплаты бюджетников на соответствие "майским указам" 2012 года

Путин поручил проверить зарплаты бюджетников на соответствие "майским указам" 2012 года

Напомним, что ещё в майских указах 2012 года была поставлена задача повысить доходы россиян. Например, зарплата ряда учёных должна была вдвое превышать среднюю по экономике. И правительство вроде даже отчиталось о выполнении поручения. Только вот на деле не всё оказалось так гладко, о чём на днях на совещании по науке президенту сообщила старшая научная сотрудница одного из новосибирских научных центров. Анастасия Проскурина пожаловалась Путину, что руководство учреждения просто перевело сотрудников с полного рабочего дня на полставки, оставив объём работы таким же. Получилось, что на бумаге зарплата выросла, а на деле осталась такой же.

"Где деньги, Зин?" — обратился тогда Путин к министру финансов и поручил разобраться.

О своём обещании президент не забыл. Путин вообще не забывает о своих обещаниях, в отличие от некоторых чиновников. И через два дня на совещании с министрами президент вернулся к этой теме, только на столе у него уже были подробные доклады и ведомости с цифрами. На выяснение тонкостей начисления зарплат вместе с министром науки — Путин оперировал суммами вплоть до копейки — ушла не одна минута.

А на все попытки чиновников оправдаться или сыпать различными терминами, Путин вспомнил об изречении российского императора Александра III.

"Он как-то сказал: когда докладывает Дурново, министр внутренних дел, мне всё понятно, но, похоже, ему непонятно; когда докладывает Витте — теперь уже ему всё понятно, мне непонятно; а когда Кривошеин, был такой министр путей сообщения, — тут уже непонятно ни мне, ни ему", — рассказал глава государства.

Путин процитировал Александра III, комментируя зарплаты учёных

Путин процитировал Александра III, комментируя зарплаты учёных

В связи с этим Путин поручил министрам и губернаторам ещё раз внимательно проанализировать ситуацию с зарплатами и напомнил, что майские указы никто не отменял — все их положения обязательны к исполнению, а нюансы начисления зарплат россиянам необходимо объяснять детально, доступно и прозрачно.

"Тогда диалог у нас с гражданами и доверие к власти будет несоизмеримо больше, чем сегодня. Хотя, надеюсь, что и сегодня в целом всё в порядке, но такие огрехи надо зачистить", — призвал глава государства.

Кроме того, обсудили сегодня и модернизацию первичного звена здравоохранения, на которую за пять лет планируется выделить порядка 500 миллиардов рублей.

"Ни рубля на иные цели!" Путин поручил эффективно использовать деньги на здравоохранение

"Ни рубля на иные цели!" Путин поручил эффективно использовать деньги на здравоохранение

"Надо, чтобы ни один рубль не ушёл на иные цели, а все средства использовались эффективно", — в который раз напутствовал чиновников Владимир Путин.

Хорошо, что президент помнит не только высказывания Александра III, но и поговорку "Доверяй, но проверяй". Так что сомневаться, что тема зарплат будет у Путина на личном контроле и к ней он вернётся ещё не раз, не приходится.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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