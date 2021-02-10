Путин напомнил чиновникам о майских указах

Сегодня Владимир Путин напомнил министрам и губернаторам, что майские указы никто не отменял. Глава государства буквально с калькулятором обсудил вопрос зарплат бюджетников и предупредил чиновников, что от прозрачности действий власти зависит доверие к ней общества.

Встреча с министрами должна была быть посвящена вопросам совершенствования института банкротства, но большая часть совещания касалась зарплат бюджетников.

Напомним, что ещё в майских указах 2012 года была поставлена задача повысить доходы россиян. Например, зарплата ряда учёных должна была вдвое превышать среднюю по экономике. И правительство вроде даже отчиталось о выполнении поручения. Только вот на деле не всё оказалось так гладко, о чём на днях на совещании по науке президенту сообщила старшая научная сотрудница одного из новосибирских научных центров. Анастасия Проскурина пожаловалась Путину, что руководство учреждения просто перевело сотрудников с полного рабочего дня на полставки, оставив объём работы таким же. Получилось, что на бумаге зарплата выросла, а на деле осталась такой же.

"Где деньги, Зин?" — обратился тогда Путин к министру финансов и поручил разобраться.

О своём обещании президент не забыл. Путин вообще не забывает о своих обещаниях, в отличие от некоторых чиновников. И через два дня на совещании с министрами президент вернулся к этой теме, только на столе у него уже были подробные доклады и ведомости с цифрами. На выяснение тонкостей начисления зарплат вместе с министром науки — Путин оперировал суммами вплоть до копейки — ушла не одна минута.

А на все попытки чиновников оправдаться или сыпать различными терминами, Путин вспомнил об изречении российского императора Александра III.

"Он как-то сказал: когда докладывает Дурново, министр внутренних дел, мне всё понятно, но, похоже, ему непонятно; когда докладывает Витте — теперь уже ему всё понятно, мне непонятно; а когда Кривошеин, был такой министр путей сообщения, — тут уже непонятно ни мне, ни ему", — рассказал глава государства.

В связи с этим Путин поручил министрам и губернаторам ещё раз внимательно проанализировать ситуацию с зарплатами и напомнил, что майские указы никто не отменял — все их положения обязательны к исполнению, а нюансы начисления зарплат россиянам необходимо объяснять детально, доступно и прозрачно.

"Тогда диалог у нас с гражданами и доверие к власти будет несоизмеримо больше, чем сегодня. Хотя, надеюсь, что и сегодня в целом всё в порядке, но такие огрехи надо зачистить", — призвал глава государства.

Кроме того, обсудили сегодня и модернизацию первичного звена здравоохранения, на которую за пять лет планируется выделить порядка 500 миллиардов рублей.

"Надо, чтобы ни один рубль не ушёл на иные цели, а все средства использовались эффективно", — в который раз напутствовал чиновников Владимир Путин.

Хорошо, что президент помнит не только высказывания Александра III, но и поговорку "Доверяй, но проверяй". Так что сомневаться, что тема зарплат будет у Путина на личном контроле и к ней он вернётся ещё не раз, не приходится.

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