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Не нарваться на "картонную куклу": психолог призвала не искать срочно пару ко Дню влюблённых

Праздник в этом случае может получиться номинальным.

10 февраля 2021, 15:57

Фото © Shutterstock

Решение во что бы то ни стало найти пару к 14 февраля, Дню всех влюблённых, может быть не лучшим. Стоит думать здраво и задать себе вопрос: зачем именно вы это делаете. Такой совет в беседе с Лайфом дала психотерапевт Инна Чудинова.

Общество нас толкает на обязательное парное празднование Дня влюблённых. Что само по себе не является чем-то плохим. Но если вы сейчас находитесь в поиске второй половинки, то стремитесь к этому, прибегая к здравому смыслу.

"В этот день можно встретиться с подругой, которая тоже одинока, или позвонить родителям, встретиться с друзьями. Вы спокойно можете выйти в этот день погулять одному или сходить в кафе, и, может, произойдёт чудо, что вы встретите вторую половину", — говорит психотерапевт.

При этом, как отметила Чудинова, со стороны может показаться, что у других людей ситуация лучше и надо быть как все. Но есть поговорка: у соседей трава зеленее. Нужно быть последовательными, хотя и не забывать о чудесах.

"В спокойном состоянии мы можем более рассудочно рассмотреть человека, подходит ли он для жизни, для дружбы. А когда ты бежишь впереди планеты всей и у тебя светится вывеска "я одинок/одинока на 14 февраля", то мы уже рискуем выбрать просто картонную куклу, чтобы просто номинально был праздник. Ты уже не смотришь на человека", — подчеркнула Чудинова.

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Ранее Лайф рассказывал о том, какие самые ужасные подарки получали влюблённые на 14 февраля.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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