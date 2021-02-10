Верховный суд рассмотрит иск об отмене масочного режима 1 апреля

Верховный суд РФ принял к производству иск об отмене обязательного масочного режима. Как сообщили изданию РИА "Новости", рассмотрение назначено на 1 апреля.

"Суд принял к производству административное исковое заявление о признании недействующим п. 4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (CoViD-19)", — сообщили агентству в суде.

Постановление, о котором идёт речь, было утверждено главой Роспотребнадзора Анной Поповой 22 мая 2020 года. Один из его пунктов предусматривает "соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытьё рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции от полутора до двух метров".

Напомним, что в декабре 2020 года Верховный суд официально признал право продавцов отказывать в обслуживании клиентам без масок. Смоленские правозащитники попытались оспорить методические рекомендации Минпромторга, касающиеся введения в регионах обязательного перчаточно-масочного режима, поскольку, по мнению истцов, это противоречило положениям Гражданского кодекса РФ. Однако суд высшей инстанции их требования не поддержал.

Ранее стало известно, что в Чечне отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остаётся рекомендация их носить людям из групп риска. В Подмосковье сняли все коронавирусные ограничения, но, как заявил глава региона Андрей Воробьёв, его жителям теперь придётся соблюдать "определённые современные стандарты".

Авторы