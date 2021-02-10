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Врач раскрыл простые способы укрепить иммунитет: ключевое слово — баланс

Хороший способ поддержать организм — проводить как можно больше времени на свежем воздухе.

10 февраля 2021, 15:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Лучшие способы укрепить иммунитет: вести здоровый образ жизни, правильно питаться, а также употреблять достаточно микроэлементов и витаминов. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

"Здоровый образ жизни влечёт за собой здоровый иммунитет. 8 часов сна, 8 часов работы, не перетруждаться и 8 часов отдыха — это самые главные условия для того, чтобы чувствовать себя хорошо и не болеть. И здоровое питание, но тут кто во что горазд. Самое главное — это соблюдать баланс, есть побольше овощей, поменьше сахара, мучного. Если хлеб, то лучше с отрубями, и смотреть, чтобы меньше сахара было", — посоветовала врач.

В период авитаминоза рекомендуется пропить курс микроэлементов и витаминов. Перед этим следует узнать, каких элементов в организме не хватает, с помощью анализа крови. Людмила Лапа также советует при появлении насморка, болей в горле или признаков инфекции обращаться сразу к врачу. Для крепкого иммунитета она также рекомендует прогулки на свежем воздухе. По мнению врача, следует гулять на улице по 30 минут три раза в день.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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