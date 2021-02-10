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Ефремову напророчили пять месяцев содержания в столичном СИЗО

Актёра привлекли к следственным действиям по делу о лжесвидетелях.

10 февраля 2021, 15:31
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

Артиста Михаила Ефремова переведут в СИЗО-5 на срок около пяти месяцев. Об этом сообщил ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи.

"Я видел Ефремова в "Воднике", встретил в коридоре и поздоровался. Насколько я понял, актёр пробудет в изоляторе не менее пяти месяцев, а основная цель его этапирования в Москву из колонии — участие в следственных действиях по делу о лжесвидетелях", — сказал правозащитник.

Заклятые друзья. Как актёр Ефремов и его бывший адвокат Пашаев делят лжесвидетелей

Заклятые друзья. Как актёр Ефремов и его бывший адвокат Пашаев делят лжесвидетелей

По словам члена ОНК, актёр выглядит измотанным и усталым, видно, что "ему всё это уже поднадоело".

Напомним, в ноябре прошлого года было возбуждено три уголовных дела в отношении свидетелей, давших в суде по делу Ефремова показания. Эти свидетели были допрошены по ходатайству экс-адвоката актёра Эльмана Пашаева. Двое из них, Андрей Гаев и Александр Кобец, утверждали в суде, что первыми оказались у машины артиста в момент ДТП. По их словам, за рулём сидел не Ефремов, а неизвестный молодой парень, который стал им угрожать. Третий из них утверждал, что за два часа до страшного ДТП видел, как в припаркованный джип артиста садится какой-то неизвестный ему человек.

Ранее Эльман Пашаев очень нелестно отозвался о своём бывшем клиенте.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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