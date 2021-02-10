Ефремову напророчили пять месяцев содержания в столичном СИЗО
Актёра привлекли к следственным действиям по делу о лжесвидетелях.
Фото © ТАСС
Артиста Михаила Ефремова переведут в СИЗО-5 на срок около пяти месяцев. Об этом сообщил ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи.
"Я видел Ефремова в "Воднике", встретил в коридоре и поздоровался. Насколько я понял, актёр пробудет в изоляторе не менее пяти месяцев, а основная цель его этапирования в Москву из колонии — участие в следственных действиях по делу о лжесвидетелях", — сказал правозащитник.
По словам члена ОНК, актёр выглядит измотанным и усталым, видно, что "ему всё это уже поднадоело".
Напомним, в ноябре прошлого года было возбуждено три уголовных дела в отношении свидетелей, давших в суде по делу Ефремова показания. Эти свидетели были допрошены по ходатайству экс-адвоката актёра Эльмана Пашаева. Двое из них, Андрей Гаев и Александр Кобец, утверждали в суде, что первыми оказались у машины артиста в момент ДТП. По их словам, за рулём сидел не Ефремов, а неизвестный молодой парень, который стал им угрожать. Третий из них утверждал, что за два часа до страшного ДТП видел, как в припаркованный джип артиста садится какой-то неизвестный ему человек.
Ранее Эльман Пашаев очень нелестно отозвался о своём бывшем клиенте.
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