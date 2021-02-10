Заклятые друзья. Как актёр Ефремов и его бывший адвокат Пашаев делят лжесвидетелей

Издание Mash сообщило, что вчера полиция Москвы допросила Михаила Ефремова — актёра специально этапировали в столицу для дачи показаний из белгородской колонии ещё в начале февраля. По данным телеграм-канала, Ефремов якобы признался в том, что Пашаев взял с него по 1,5 млн рублей за каждого лжесвидетеля. Со слов актёра, на руки они якобы получили только по 300 тысяч.

Сам адвокат пока информацию о подкупе активно отрицает: — Мне ведь что только не предлагали, были даже желающие взять на себя вину и отсидеть за Ефремова, просили за это суммы от 50 миллионов рублей. Но я же не идиот: весь центр Москвы в камерах, куча народа в городе, как можно такое утаить? Получается тогда, что он является участником преступления вместе со мной. Это фантазия журналистов и Ефремова. Он любой труп перешагнёт ради свободы. Этого не может быть. Это просто конченый человек, у которого ничего святого нет.

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Напомним, в августе во время суда над Ефремовым некие Андрей Гаев из Анапы и Александр Кобец из Иванова дали показания, что 8 июня 2020 года стали очевидцами ДТП с участием актёра, но видели за рулём его автомобиля другого человека. Правда, Кобец признался, что он подслеповат и в тот вечер был изрядно пьян. Гаев многое не помнил, и выяснилось, что у него тоже были серьёзные проблемы с законом и алкоголем. Ещё один свидетель — Теван Бадасян — сообщил, что видел этот автомобиль до аварии у паба, где выпивал Ефремов, и сказал, что на заднее сиденье его авто сел некий высокий парень в бейсболке. Однако суд решил, что данные показания противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными. А в ходе доследственной проверки были установлены данные, указывающие на то, что все трое свидетелей лгали на суде после предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Отдельные дела по статье 307 УК (дача заведомо ложных показаний) ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило ещё в ноябре прошлого года — уже после осуждения актёра. По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 тыс. рублей, обязательных или исправительных работ либо ареста на срок до трёх месяцев. По ходатайству нового адвоката Ефремова Гаев, Кобец и Бадасян были допрошены в Пресненском районном суде Москвы.

После возбуждения дела о лжесвидетельстве Пашаев сразу же начал оправдываться: — Я строго их предупреждал, чтобы говорили только правду. Когда мы встречались, я записывал всё на диктофон. Спокойно к этому отношусь, достаточно по биллингу проверить, были они там или нет.

Фото © ТАСС

На тот момент новый адвокат Михаила Ефремова настаивал, что тот стал жертвой нечистоплотных действий Пашаева. Защита просила суд смягчить приговор актёру, подав апелляцию, которая слушалась в Московском городском суде. В суде Ефремов начал говорить, что в его нелепом поведении виноват именно его бывший адвокат: — Пашаев оказывал давление на меня, он мне обещал, что будет оправдательный приговор. Просил меня отказаться от признания вины, хотя я сразу признал вину. Я хотел особого порядка, но он говорил, что меня оправдают, потому что у обвинения нет доказательств. Суд тогда пошёл навстречу Ефремову и уменьшил ему приговор, правда, всего на полгода.

Ни Пашаев, ни Ефремов пока по делам о лжесвидетельстве не проходят. Однако после новых показаний актёра ситуация может измениться. В настоящее время следствие проверяет информацию о возможном подкупе свидетелей. Если найдутся доказательства участия в этой истории Пашаева, а тем более подтвердятся данные об обмане Ефремова и присвоении денег, бывший адвокат может оказаться фигурантом сразу нескольких уголовных дел, в том числе дела о мошенничестве.

Что же касается самого Ефремова, то наказание по статье 309 УК сравнительно небольшое: штраф, обязательные работы либо арест на срок до трёх месяцев. И если удастся добиться уголовного дела о мошенничестве в отношении Пашаева, теоретически актёр может рассчитывать на пересмотр дела о смертельном ДТП.

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