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Заклятые друзья. Как актёр Ефремов и его бывший адвокат Пашаев делят лжесвидетелей

Старый конфликт новоявленного зэка Михаила Ефремова и его экс-защитника Эльмана Пашаева вышел на новый уровень. Актёр утверждает, что адвокат якобы взял у него несколько миллионов, чтобы нанять лжесвидетелей по делу о трагическом ДТП в центре Москвы, но деньги присвоил себе. Пашаев в свою очередь называет всё это ложью. Лайф разбирался, чем эта история может закончиться для обоих.

10 февраля 2021, 12:01
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<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Издание Mash сообщило, что вчера полиция Москвы допросила Михаила Ефремова — актёра специально этапировали в столицу для дачи показаний из белгородской колонии ещё в начале февраля. По данным телеграм-канала, Ефремов якобы признался в том, что Пашаев взял с него по 1,5 млн рублей за каждого лжесвидетеля. Со слов актёра, на руки они якобы получили только по 300 тысяч.

Сам адвокат пока информацию о подкупе активно отрицает:

Мне ведь что только не предлагали, были даже желающие взять на себя вину и отсидеть за Ефремова, просили за это суммы от 50 миллионов рублей. Но я же не идиот: весь центр Москвы в камерах, куча народа в городе, как можно такое утаить? Получается тогда, что он является участником преступления вместе со мной. Это фантазия журналистов и Ефремова. Он любой труп перешагнёт ради свободы. Этого не может быть. Это просто конченый человек, у которого ничего святого нет.

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Напомним, в августе во время суда над Ефремовым некие Андрей Гаев из Анапы и Александр Кобец из Иванова дали показания, что 8 июня 2020 года стали очевидцами ДТП с участием актёра, но видели за рулём его автомобиля другого человека. Правда, Кобец признался, что он подслеповат и в тот вечер был изрядно пьян. Гаев многое не помнил, и выяснилось, что у него тоже были серьёзные проблемы с законом и алкоголем. Ещё один свидетель — Теван Бадасян — сообщил, что видел этот автомобиль до аварии у паба, где выпивал Ефремов, и сказал, что на заднее сиденье его авто сел некий высокий парень в бейсболке. Однако суд решил, что данные показания противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными. А в ходе доследственной проверки были установлены данные, указывающие на то, что все трое свидетелей лгали на суде после предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

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Отдельные дела по статье 307 УК (дача заведомо ложных показаний) ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило ещё в ноябре прошлого года — уже после осуждения актёра. По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 тыс. рублей, обязательных или исправительных работ либо ареста на срок до трёх месяцев. По ходатайству нового адвоката Ефремова Гаев, Кобец и Бадасян были допрошены в Пресненском районном суде Москвы.

После возбуждения дела о лжесвидетельстве Пашаев сразу же начал оправдываться:

Я строго их предупреждал, чтобы говорили только правду. Когда мы встречались, я записывал всё на диктофон. Спокойно к этому отношусь, достаточно по биллингу проверить, были они там или нет.

Фото © ТАСС

Фото © ТАСС

На тот момент новый адвокат Михаила Ефремова настаивал, что тот стал жертвой нечистоплотных действий Пашаева. Защита просила суд смягчить приговор актёру, подав апелляцию, которая слушалась в Московском городском суде. В суде Ефремов начал говорить, что в его нелепом поведении виноват именно его бывший адвокат:

Пашаев оказывал давление на меня, он мне обещал, что будет оправдательный приговор. Просил меня отказаться от признания вины, хотя я сразу признал вину. Я хотел особого порядка, но он говорил, что меня оправдают, потому что у обвинения нет доказательств.

Суд тогда пошёл навстречу Ефремову и уменьшил ему приговор, правда, всего на полгода.

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Ни Пашаев, ни Ефремов пока по делам о лжесвидетельстве не проходят. Однако после новых показаний актёра ситуация может измениться. В настоящее время следствие проверяет информацию о возможном подкупе свидетелей. Если найдутся доказательства участия в этой истории Пашаева, а тем более подтвердятся данные об обмане Ефремова и присвоении денег, бывший адвокат может оказаться фигурантом сразу нескольких уголовных дел, в том числе дела о мошенничестве.

Что же касается самого Ефремова, то наказание по статье 309 УК сравнительно небольшое: штраф, обязательные работы либо арест на срок до трёх месяцев. И если удастся добиться уголовного дела о мошенничестве в отношении Пашаева, теоретически актёр может рассчитывать на пересмотр дела о смертельном ДТП.

Авторы
Сенькин Станислав
Сенькин Станислав

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