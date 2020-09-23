Обвинившая Пашаева в хищении квартиры семья отчаялась вернуть жильё. Адвокат объяснил, почему

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Семья бывшей жены Эльмана Пашаева уже 20 лет скитается из одной съёмной квартиры в другую, но даже сейчас, когда дело взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин, они не надеются вернуть потерянное жильё. Юрист Кирсановых Андрей Олейников объяснил в разговоре с Лайфом, почему так сложно добиться возврата квартиры.

Дело в том, что квартира была выдана отцу Елены Кирсановой ещё во времена СССР как работнику железной дороги в качестве служебного жилья. Дом в 90-е был передан на баланс города Москвы, а у семьи имелся ордер, на основании которого она могла приватизировать жильё. Однако, по словам Олейникова, после фиктивной свадьбы Пашаев забрал ордер у Елены, с помощью своих связей подделал документы, составил договор социального найма на своё имя, а затем частично приватизировал квартиру.

— Квартиру вряд ли можно будет в этой ситуации вернуть, потому что путём приватизации он (Пашаев. — Прим. ред.) квартиру украл у Москвы, он не у них украл. У меня задача, чтобы город хотя бы услышал это и у них была возможность хотя бы встать в очередь на получение муниципального жилья или получить муниципальное по договору социального найма, — объяснил юрист.

Олейников говорит, что семья Кирсановых просто хочет получить свой угол и забыть о Пашаеве, как о страшном сне. Ни видеть, ни слышать они адвоката не хотят.