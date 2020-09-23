Обвинившая Пашаева в хищении квартиры семья отчаялась вернуть жильё. Адвокат объяснил, почему

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Семья бывшей жены Эльмана Пашаева уже 20 лет скитается из одной съёмной квартиры в другую, но даже сейчас, когда дело взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин, они не надеются вернуть потерянное жильё. Юрист Кирсановых Андрей Олейников объяснил в разговоре с Лайфом, почему так сложно добиться возврата квартиры.
Дело в том, что квартира была выдана отцу Елены Кирсановой ещё во времена СССР как работнику железной дороги в качестве служебного жилья. Дом в 90-е был передан на баланс города Москвы, а у семьи имелся ордер, на основании которого она могла приватизировать жильё. Однако, по словам Олейникова, после фиктивной свадьбы Пашаев забрал ордер у Елены, с помощью своих связей подделал документы, составил договор социального найма на своё имя, а затем частично приватизировал квартиру.
— Квартиру вряд ли можно будет в этой ситуации вернуть, потому что путём приватизации он (Пашаев. — Прим. ред.) квартиру украл у Москвы, он не у них украл. У меня задача, чтобы город хотя бы услышал это и у них была возможность хотя бы встать в очередь на получение муниципального жилья или получить муниципальное по договору социального найма, — объяснил юрист.
Олейников говорит, что семья Кирсановых просто хочет получить свой угол и забыть о Пашаеве, как о страшном сне. Ни видеть, ни слышать они адвоката не хотят.
Москва Пашаеву не верит. Как скандальный адвокат покорил столицу и решил квартирный вопросПока столичная богема и адвокаты обсуждают, как Эльман Пашаев защищал своего звёздного клиента Михаила Ефремова, сам адвокат только успевает отбиваться от следователей, которые проверяют его на причастность к различным сомнительным делам. На днях появилась информация о том, что он мог незаконно присвоить себе жильё столичной семьи. Возможно, благодаря этому выходец из Азербайджана в конце 90-х стал москвичом. Лайф разбирался в истории, которая может закончиться для Пашаева серьёзными неприятностями.
Лайф ещё в конце августа подробно рассказывал о том, что над Пашаевым сгущаются тучи. Если его участие в мошенничестве подтвердится, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Ранее проверить скандально известного юриста на аферу с квартирой поручил глава СКР Александр Бастрыкин. Самого Пашаева этот факт не напугал.