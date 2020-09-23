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Захарова заявила, что Россия никогда не разрабатывала яда "Новичок"

Другие версии на эту тему она комментировать не стала.

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Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Советский Союз и Россия никогда не проводили исследований по созданию отравляющего вещества "Новичок".

Мы неоднократно заявляли, что ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок под условным названием "Новичок" никогда не осуществлялось, — сказала она, отвечая на вопрос о том, как согласуются её слова с заявлением главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, что запасы вещества были уничтожены.

След на бутылке. Где немецкие военные нашли "Новичок" и кто отравил Навального?

Пояснений относительно здоровья скандального российского блогера в клинике "Шарите" больше не дают, однако у всех появилось множество вопросов к немецким медикам и экспертам, а также к российским сторонникам оппозиционера Алексея Навального, которые будут для них весьма неприятными. Как выяснилось, пока его в тяжёлом состоянии везли в больницу, команда блогера проводила целую спецоперацию в гостинице, где он жил. Они охотились за одной конкретной пластиковой бутылкой, которая подозрительно быстро оказалась за границей у экспертов. Именно на ней эксперты и нашли следы яда. При этом никто из команды Навального или его любовницы, которая транспортировала злополучную бутылку, не пострадал.

Она добавила, что многочисленные рассуждения на эту тему частных лиц и неточные интерпретации СМИ в комментариях не нуждаются.

Нашу позицию я озвучила и переподтвердила, — сказала Захарова.

Ранее Захарова объяснила продление проверки по инциденту с Алексеем Навальным. По её словам, Германия до сих пор не предоставила России доказательств обнаружения следов "Новичка" в анализах Алексея Навального, а без данных от немецких коллег доследственная проверка по ситуации с блогером не может быть завершена.

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