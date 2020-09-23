Путин заявил, что российская атомная отрасль на подъёме

Президент России Владимир Путин встретился с работниками атомной промышленности в преддверии их профессионального праздника. Отмечается он 28 сентября. Примечательно, что этой отрасли уже 75 лет.

— Свой нынешний 75-летний юбилей отрасль встречает, безусловно, на подъёме, с очень достойными результатами, новыми, важными для страны достижениями, растущими показателями по всем ключевым направлениям вашей работы, — отметил российский лидер.

В ходе встречи глава государства вручил звезду Героя Труда Георгию Рыкованову, который сейчас является научным руководителем Российского федерального ядерного центра. Президент отметил, что она — за значительные заслуги и за вклад в обороноспособность страны.