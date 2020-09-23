Физиогномист увидела признаки сомнений в речи Лукашенко на тайной инаугурации

Александр Лукашенко, произнося речь во время своей тайной инаугурации, пытался выглядеть убедительно, но в некоторых случаях его выдавал язык тела. Были движения, которые говорили о неуверенности в некоторых тезисах. Об этом рассказала Лайфу физиогномист Светлана Филатова.
"День нашей с вами победы!" Появилось видео с тайной инаугурации ЛукашенкоГлава государства заявил после присяги, что, несмотря на дьявольски изощрённые подталкивания извне, белорусы сохранили уважение друг к другу.
— На словах "день вступления в должность президента" переминается, что говорит о том, что довольно шаткая позиция у него сейчас. Подсознательно он это осознаёт, и идёт переминание с ноги на ногу. "Убедительный" и "судьбоносный" — там тоже идёт небольшое отклонение корпуса. Либо не так сильно волнуется, либо всё-таки взял себя в руки, — отметила Светлана Филатова.
Она также указала на контраст со словами о безопасности. Говоря их, белорусский лидер стоит ровно, не переминается. Впрочем, физиогномист говорит, что опытные политики редко позволяют себе волноваться на публике.
"Верно служить народу". Появилось полное видео тайной присяги ЛукашенкоГлаве государства впору бы выучить текст наизусть, ведь он повторяет его каждые пять лет начиная с 1994 года. Однако политик всё же подсматривал в шпаргалку.
— У него большой опыт в политике. И такие промашки редко себе когда позволяешь — только когда волнуешься реально очень сильно, — подытожила Филатова.
Напомним, что инаугурация была проведена в обстановке едва ли не полной секретности. На неё пригласили только несколько сотен человек: чиновников, деятелей культуры и так далее. Вероятно, это связано с неутихающими в стране после выборов 9 августа протестами. Согласно данным ЦИК Белоруссии, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.