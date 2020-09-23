Физиогномист увидела признаки сомнений в речи Лукашенко на тайной инаугурации

Александр Лукашенко, произнося речь во время своей тайной инаугурации, пытался выглядеть убедительно, но в некоторых случаях его выдавал язык тела. Были движения, которые говорили о неуверенности в некоторых тезисах. Об этом рассказала Лайфу физиогномист Светлана Филатова.

— На словах "день вступления в должность президента" переминается, что говорит о том, что довольно шаткая позиция у него сейчас. Подсознательно он это осознаёт, и идёт переминание с ноги на ногу. "Убедительный" и "судьбоносный" — там тоже идёт небольшое отклонение корпуса. Либо не так сильно волнуется, либо всё-таки взял себя в руки, — отметила Светлана Филатова.

Она также указала на контраст со словами о безопасности. Говоря их, белорусский лидер стоит ровно, не переминается. Впрочем, физиогномист говорит, что опытные политики редко позволяют себе волноваться на публике.

— У него большой опыт в политике. И такие промашки редко себе когда позволяешь — только когда волнуешься реально очень сильно, — подытожила Филатова.