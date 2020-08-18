Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти. Об этом глава государства заявил во время совещания Совета безопасности страны.

— Они нам подкидывают другую сторону. И требуют — ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями, — цитирует Лукашенко БелТА.

Лукашенко предупредил тех, кто вошёл в штаб оппозиции, что относительно них примут "адекватные меры", но только согласно закону. Президент заверил, что у власти достаточно мер, "чтобы остудить некоторые горячие головы".