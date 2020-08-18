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Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти

Глава государства предупредил, что будет принимать "адекватные меры".

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / AP Photo / Dmitri Lovetsky

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти. Об этом глава государства заявил во время совещания Совета безопасности страны.

Они нам подкидывают другую сторону. И требуют — ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями, — цитирует Лукашенко БелТА.

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Президент призвал успокоиться и не трогать ни в чём не повинных людей.

Лукашенко предупредил тех, кто вошёл в штаб оппозиции, что относительно них примут "адекватные меры", но только согласно закону. Президент заверил, что у власти достаточно мер, "чтобы остудить некоторые горячие головы".

Напомним, 9 августа в республике состоялись выборы президента, по итогам которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. После опубликования результатов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании координационного совета и представила его состав.

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